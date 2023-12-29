Мор: «Я удивился, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на решение Карло Анчелотти, который продлил трудовой договор с «Реалом». Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

«Мы недавно обсуждали, что Анчелотти договорился со сборной Бразилии. Все были в этом уверены. Я ждал нового вызова, поэтому удивился, что Анчелотти продлил контракт», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

После 18 туров «Реал» является лидером чемпионата Испании, имея в своей копилке 45 набранных очков. Столько же баллов у «Жироны», которая располагается на второй позиции, но уступает «сливочным» по дополнительным показателям.