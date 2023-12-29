В «ПСЖ» считают, что «Реалу» будет трудно удовлетворить запросы Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может остаться в своём клубе.

Контракт француза с грандом Лиги 1 истекает в июне 2024 года – пока неизвестно, будет ли договор продлён. Суперзвезда может перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона, однако в «ПСЖ» считают, что «сливочные» вряд ли смогут предложить игроку те финансовые условия, на которые он рассчитывает. Об этом сообщает журналист Марио Кортехана. В парижском клубе высоко оценивают вероятность продления контракта с Килианом.

Трансферная стоимость Мбаппе, по версии портала Transfermarkt, составляет 180 млн евро.