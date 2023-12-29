Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «ПСЖ» считают, что «Реалу» будет трудно удовлетворить запросы Мбаппе слухи

29 Декабря 2023 • 20:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может остаться в своём клубе.

Контракт француза с грандом Лиги 1 истекает в июне 2024 года – пока неизвестно, будет ли договор продлён. Суперзвезда может перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента по окончании сезона, однако в «ПСЖ» считают, что «сливочные» вряд ли смогут предложить игроку те финансовые условия, на которые он рассчитывает. Об этом сообщает журналист Марио Кортехана. В парижском клубе высоко оценивают вероятность продления контракта с Килианом.

Трансферная стоимость Мбаппе, по версии портала Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Декабря
20:45
Мор: «Я удивился, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
20:41
В «ПСЖ» считают, что «Реалу» будет трудно удовлетворить запросы Мбаппе
19:27
Три игрока покинули лазарет «Реала»
15:26
«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти
28 Декабря
17:03
Васкес, Гюлер и Лунин досрочно вышли из отпуска
15:04
Александр Горшков: «Пока Алипу до «Реала», как до луны»
14:53
Оуэн рассказал, при каком условии Беллингем может выиграть «Золотой мяч»
13:41
​«Реал» не поднимет зарплату Анчелотти
11:11
Новый контракт Анчелотти с «Реалом» будет рассчитан ещё на один год 1
04:04
Дэвису придётся отказаться от более выгодных предложений ради перехода в «Реал»
27 Декабря
20:37
Браим Диас — лучший игрок «Реала» в декабре
17:49
​Защитник «Реала» Начо дисквалифицирован на один матч
17:48
В Казахстане не исключили возможный трансфер Алипа в «Реал»
17:30
Адиев: Сложно сказать, заиграет ли Алип в «Реале»
14:14
Экс-игрок «Реала» Манолин сравнил Беллингема и ди Стефано
12:08
Кроос останется в «Реале» при одном условии
11:50
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
26 Декабря
16:29
Рюдигер: «В детстве мы с семьёй иногда не знали, будет ли у нас еда на следующий день»
14:35
Анчелотти ещё не решил, кто будет основным вратарём «Реала» в начале года
12:51
Трансфер Гутьерреса не входит в планы «Реала»
12:25
«Реал» рассчитывает на возвращение трёх игроков к матчу с «Мальоркой»
11:39
Тренер «Хетафе» Бордалас ответил, по силам ли Гринвуду однажды оказаться в «Реале» или «Барселоне»
25 Декабря
14:56
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
14:52
«Реал» хочет поскорее продлить контракт с Кроосом
12:40
Модрич сам будет решать, оставаться ли ему в «Реале» ещё на сезон 1
12:27
«Реал» продолжает изучать кандидатуру Ренана
12:18
«Реал» активно следит за Гутьерресом
11:35
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
01:12
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии» 1
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:43
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06
«Реал» принял решение по Марину
14:31
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
11:09
Эндрик: «Я никого не боюсь»
23 Декабря
17:28
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
15:22
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана 1
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
22 Декабря
17:06
Беллингем вошёл в тройку самых дорогих футболистов планеты
16:53
Стало известно, когда Родриго вернётся на поле
03:25
Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
21:13 · Испания. Ла Лига
​Раскрыт интересный пункт из нового контракта Анчелотти
20:45 · Испания. Ла Лига
Мор: «Я удивился, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
20:41 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что «Реалу» будет трудно удовлетворить запросы Мбаппе слухи
20:22 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» может подписать экс-форварда «Барселоны» слухи
19:27 · Испания. Ла Лига
Три игрока покинули лазарет «Реала»
19:20 · Испания. Ла Лига
Мбаппе находится на связи с президентом «Реала»
18:26 · Испания. Ла Лига
Байи может продолжить карьеру в Испании
17:53 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не потеряет деньги в случае бесплатного ухода Мбаппе
17:36 · Испания. Ла Лига
​Реакция Анчелотти на продление контракта с «Реалом»
16:44 · Испания. Ла Лига
Захарян вернулся к тренировкам
16:14 · Англия. Премьер-лига
​В «Барселону» может вернуться Тьяго Алькантара
15:14 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: Если Фелиш не хочет играть за «Барселону», он вернётся к нам
14:17 · Испания. Ла Лига
Витор Роке: Моя мечта выступать за «Барселону» осуществилась
14:11 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Захаряну нужно много работать в «Реал Сосьедаде» 1
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет купить чемпиона мира из «Севильи»
Все новости
Рекомендуем