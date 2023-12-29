Три игрока покинули лазарет «Реала»

Сразу три футболиста мадридского «Реала» восстановились после от своих травм и готовы помочь команде в матче чемпионата Испании с «Мальоркой».

Как сообщает Madrid Zone, в строй вернулись хавбеки Эдуардо Камавинга и Арда Гюлер, а также защитник Даниэль Карвахаль.

Встреча «Реала» и «Мальорки» запланирована на 3 января. Начало поединка 19-го тура чемпионата Испании должно состояться в 21:15 по московскому времени.

Стоит сказать, что предстоящая встреча может стать первой для 18-летнего Гюлера в футболке «сливочных», ведь после летнего перехода он до сих пор не смог дебютировать из-за травм.