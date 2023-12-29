Мбаппе находится на связи с президентом «Реала»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поддерживает прямую связь с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Об этом сообщает журналист Марио Кортегана.

По сведениям источника, испанский функционер является большим сторонником приглашения Мбаппе в свой клуб.

В текущей кампании 25-летний Мбаппе забил 21 мяч и сделал две результативные передачи в 22 матчах с учетом всех турниров.

Стоит сказать, что контракт звездного футболиста с «ПСЖ» истекает следующим летом. Пока неизвестно, будет ли он продлен.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро.