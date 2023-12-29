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​«Реал» поставит ультиматум Мбаппе

29 Декабря 2023 • 19:17 Комментировать

Правила ФИФА позволяют Килиану Мбаппе с 1 января вести переговоры с иностранными клубами без разрешения «ПСЖ». Более того, Мбаппе будет иметь право подписать с одним из этих клубов предварительный контракт.

Договориться со звёздным форвардом о летнем трансфере в начале нового года постарается «Реал». При этом в мадридском клубе будут вести дела с учётом горького опыта 2022 года. Тогда казалось, что Мбаппе летом переедет в Мадрид свободным агентом, но в итоге он продлил контракт с «ПСЖ». В итоге в стане «сливочных» некоторые почувствовали себя обманутыми.

Как сообщает The Athletic, «Реал» поставит Мбаппе ультиматум – форвард должен будет ответить на их предложение «да» или «нет» до середины января. Ждать Мбаппе до последнего, как в 2022 году, «сливочные» не будут.

Мбаппе выбрал новый клуб

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