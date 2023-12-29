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Чемпионат Испании. Ла Лига

Байи может продолжить карьеру в Испании

29 Декабря 2023 • 18:26 Комментировать
Валенсия
...
Вильярреал
02.01 23:30

Бывший защитник «Бешикташа» Эрик Байи может перебраться в испанский клуб.

Ранее стало известно, что 29-летний игрок расторг трудовой договор с турецким клубом.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, главным претендентом на подписание Байи является «Вильярреал».

В текущей кампании защитник появился на поле в восьми играх, в которых не отметился голевыми действиями. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Байи составляет 3,4 миллиона евро.

Стоит  сказать, что ранее футболист из Кот-д’Ивуара уже выступал за «Вильярреал» с января 2015 по июль 2016 года.

Байи покинул «Бешикташ»

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