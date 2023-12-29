Ожидается, что нападающий Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на «Реал». Скорее всего, трансфер состоится летом, когда истечёт действующий контракт звёздного форварда в Париже.

Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, «ПСЖ» не потеряет деньги в случае бесплатного ухода Мбаппе. Клуб финансово защищён обязательствами со стороны 25-летнего футболиста.

Судя по всему, Мбаппе при уходе из «ПСЖ» в статусе свободного агента откажется от причитающегося ему бонуса. Об этом в прессе писали ранее.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 22 матча. В них нападающий забил 21 гол и отдал 2 результативных паса на партнёра.

​Мбаппе выбрал новый клуб