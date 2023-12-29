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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Реакция Анчелотти на продление контракта с «Реалом»

29 Декабря 2023 • 17:36 Комментировать

В пятницу «Реал» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года. Вскоре после объявления Анчелотти сделал публикацию в социальных сетях.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Всем спасибо и Хала Мадрид!» - написал Анчелотти.

На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании вместе с «Жироной». В восемнадцати прошедших турах Ла Лиги команды смогли набрать по 45 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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