​Реакция Анчелотти на продление контракта с «Реалом»

В пятницу «Реал» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2026 года. Вскоре после объявления Анчелотти сделал публикацию в социальных сетях.

«Сегодня счастливый день. Мы с «Реалом» продолжаем наш путь в поисках новых и больших успехов. Всем спасибо и Хала Мадрид!» - написал Анчелотти.

На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании вместе с «Жироной». В восемнадцати прошедших турах Ла Лиги команды смогли набрать по 45 зачётных баллов.