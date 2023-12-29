Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе.

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе сан-себастьянского клуба.

В нынешнем сезоне российский хавбек появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров и смог записать на свой счет одну голевую передачу.

Ближайший матч «Реал Сосьедада» запланирован на 2 января. В рамках 19-го тура чемпионата Испании подопечные Иманоля Альгуасиля примут у себя «Алавес». Старт поединка должен состояться в 21:15 по московскому времени.