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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян вернулся к тренировкам

29 Декабря 2023 • 16:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
02.01 21:15

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе.

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе сан-себастьянского клуба.

В нынешнем сезоне российский хавбек появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров и смог записать на свой счет одну голевую передачу.

Ближайший матч «Реал Сосьедада» запланирован на 2 января. В рамках 19-го тура чемпионата Испании подопечные Иманоля Альгуасиля примут у себя «Алавес». Старт поединка должен состояться в 21:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛАВЕС
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