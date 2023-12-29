«Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, Анчелотти возглавляет команду с 2021 года, но ранее он уже руководил «Реалом» с 2013 по 2015 год. За это время вместе с Анчелотти «сливочные» завоевали десять трофеев, два раза выиграв Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, а также команде удалось один раз стать чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне «Реал» провел 18 матчей в Ла Лиге и набрал 45 очков, которые позволяют клубу находиться на вершине турнирной таблицы.