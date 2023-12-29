Витор Роке: Моя мечта выступать за «Барселону» осуществилась

Нападающий Витор Роке в очередной раз высказался о трансфере в каталонскую «Барселону».

«Барса» - лучший клуб в мире. Моей мечтой всегда было играть здесь. Рафинья рассказал мне много замечательных вещей, но также и то, что здесь важны только победы, победы и еще раз победы», - приводит слова Роке журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что 18-летний футболист должен был пополнить ряды «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно, но по итогу уже присоединился к ним. Соглашение бразильца будет рассчитано до лета 2021 года, а сумма отступных составит 500 миллионов евро.