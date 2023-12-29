Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским клубом, об этом сообщает Relevo.

По данным источника, новое соглашение 64-летнего специалиста со «слвиочными» будет рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, итальянец не будет работать в сборной Бразилии в ближайшее время, хотя ранее президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит национальную команду после Кубка Америки.

Анчелотти возглавляет мадридский клуб с лета 2021 года. За этот период он выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов.