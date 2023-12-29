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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пытается найти способ подписать игрока «Жироны» Гарсию

29 Декабря 2023 • 10:49 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Жироны» Алешу Гарсие. Об этом сообщил журналист Херард Ромеро.
По сведениям источника, каталонский клуб ищет возможность выплатить сумму отступных за футболиста, которая составляет 20 миллионов евро. Отмечается, что в сделку могут быть включены некоторые игроки «сине-гранатовых», однако «Жирона» всё равно не собирается снижать сумму возможного перехода.
В текущем сезоне Гарсия провёл за «Жирону» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 20 миллионов евро.
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
29 Декабря 2023 в 11:23
Разберут конкурента , знакомая тема , когда то так Дортмунд раздербанили
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