«Барселона» пытается найти способ подписать игрока «Жироны» Гарсию

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Жироны» Алешу Гарсие. Об этом сообщил журналист Херард Ромеро.

По сведениям источника, каталонский клуб ищет возможность выплатить сумму отступных за футболиста, которая составляет 20 миллионов евро. Отмечается, что в сделку могут быть включены некоторые игроки «сине-гранатовых», однако «Жирона» всё равно не собирается снижать сумму возможного перехода.

В текущем сезоне Гарсия провёл за «Жирону» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 20 миллионов евро.