«Гранада» намерена подписать голкипера «Ривер Плейта» Аугусто Баталью на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение также включает пункт о трансфере, который становится обязательным в случае, если «Гранада» останется в Ла Лиге по итогам нынешнего сезона.

Контракт 27-летнего футболиста с аргентинской командой рассчитан до конца следующего календарного года.

В текущем сезоне он выступал в аренде в «Сан-Лоренсо». В 51 проведённой игре во всех турнирах Баталья 30 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.