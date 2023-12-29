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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» нашла нового голкипера слухи

29 Декабря 2023 • 10:21 Комментировать

«Гранада» намерена подписать голкипера «Ривер Плейта» Аугусто Баталью на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение также включает пункт о трансфере, который становится обязательным в случае, если «Гранада» останется в Ла Лиге по итогам нынешнего сезона.

Контракт 27-летнего футболиста с аргентинской командой рассчитан до конца следующего календарного года.

В текущем сезоне он выступал в аренде в «Сан-Лоренсо». В 51 проведённой игре во всех турнирах Баталья 30 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. 

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Евро-Футбол.Ру,
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