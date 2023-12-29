Анчелотти выбрал основного вратаря «Реала»

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянцем Карло Анчелотти определился с первым номером команды на вторую часть сезона-2023/2024.

Согласно информации Don Diario, «сливочные» приняли решение, что место в рамке ворот займет Андрей Лунин. Украинский голкипер впечатлил своей игрой в последних матчах, благодаря чему выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги.

Напомним, что основной вратарь мадридского гранда Тибо Куртуа надолго выбыл из строя из-за повреждения.

В текущем сезоне Лунин провел девять поединков за «Реал». Голкипер пропустил шесть мячей, а в четырех играх сохранил ворота на замке.