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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе принял решение по «Реалу»

29 Декабря 2023 • 09:22 Комментировать

Появилась информация о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как стало известно инсайдеру Хосе Вильярройю, 24-летний форвард не перейдет в мадридский «Реал». Он продолжит выступления за парижский гранд.

Ранее в прессе неоднократно сообщалось о потенциальном трансфере Мбаппе в «королевский» клуб, однако сделка постоянно срывалась.

Срок действующего контракта между Килианом и «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард сыграл 22 поединках, записав на свой счет 21 гол и два ассиста.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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