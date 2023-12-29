Мбаппе принял решение по «Реалу»

Появилась информация о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как стало известно инсайдеру Хосе Вильярройю, 24-летний форвард не перейдет в мадридский «Реал». Он продолжит выступления за парижский гранд.

Ранее в прессе неоднократно сообщалось о потенциальном трансфере Мбаппе в «королевский» клуб, однако сделка постоянно срывалась.

Срок действующего контракта между Килианом и «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард сыграл 22 поединках, записав на свой счет 21 гол и два ассиста.

Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов