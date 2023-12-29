​Puma готова стать техническим партнёром «Барселоны»

Важная новость из стана каталонской «Барселоны» - команда может сменить технического партнера. Уже давно «Барселона» сотрудничает с компанией Nike, но отношения в последнее время охладели, и сейчас этим готова воспользоваться Puma, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Речь идет о контракте начиная с сезона 2025/2026, финансовые условия гипотетической сделки пока не обнародованы.

В настоящий момент «Барселона», выступая в качестве чемпиона Испании, в турнирной таблице занимает только третье место. Впереди нее идут мадридский «Реал», а также сенсационная «Жирона».