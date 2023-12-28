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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» жёстко разыграл своих болельщиков

28 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать

Севильский «Бетис» 28 декабря безжалостно разыграл своих болельщиков. Андалусийцы в своих соцсетях выпустили пост о том, что легенда клуба, бывший полузащитник Хоакин Санчес возобновляет свою карьеру и подписывает с командой контракт до окончания текущего сезона.

Правда, в следующих постах пресс-служба клуба заявила, что это был розыгрыш и Хоакин, увы, на футбольное поле не вернётся.

Хоакин, напомним, завершил карьеру в конце прошлого сезона в возрасте 41 года. За «Бетис» Санчес выступал на взрослом уровне с 1999 по 2006 годы, а также с 2015 по 2023 годы.

28 декабря в Испании принято шутить друг над другом также, как в России это делают на 1 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин Санчес
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