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Чемпионат Испании. Ла Лига

Диего Лопес завершил карьеру в 42 года

28 Декабря 2023 • 18:46 Комментировать

Бывший вратарь мадридского «Реала» Диего Лопес официально завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом со ссылкой на слова Лопеса пишет Marca.

По словам вратаря, он довольно мало играл в своём последнем сезоне за клуб «Райо Вальекано» и решил сосредоточиться на более важных для него теперь делах. Например, на своей семье.

 Лопес – воспитанник испанского «Луго», однако футбольный мир запомнил его как голкипера мадридского «Реала» - за «сливочных» Диего выступал с 2000 по 2007 и с 2013 по 2014 годы. Также в его карьере были такие клубы как «Милан», «Вильярреал», «Севилья», «Эспаньол». Правда, за сборную Испании Лопес практически не играл, вызвавшись в команду лишь раз в 2009 году.

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