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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васкес, Гюлер и Лунин досрочно вышли из отпуска

28 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Сразу три футболиста мадридского «Реала» досрочно вышли из мини-отпуска. Об этом сообщает Madrid Universal.

По сведениям источника, Лукас Васкес, Арда Гюлер и Андрей Лунин решили досрочно вернуться из отпуска, который был предоставлен команде на время паузы в национальном чемпионате. Сообщается, что игроки занимаются на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе.

После 18 туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 45 очков.

3 января «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Начало игры запланировано на 21:15 по московскому времени.

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