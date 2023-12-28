Васкес, Гюлер и Лунин досрочно вышли из отпуска

Сразу три футболиста мадридского «Реала» досрочно вышли из мини-отпуска. Об этом сообщает Madrid Universal.

По сведениям источника, Лукас Васкес, Арда Гюлер и Андрей Лунин решили досрочно вернуться из отпуска, который был предоставлен команде на время паузы в национальном чемпионате. Сообщается, что игроки занимаются на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебасе.

После 18 туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 45 очков.

3 января «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Начало игры запланировано на 21:15 по московскому времени.