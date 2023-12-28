Полузащитник «Бетиса» Иско подписал со своей командой новый долгосрочный контракт. Команда Мануэля Пеллегрини официально подтвердила, что испанский хавбек поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Иско присоединился к «Бетису» перед стартом нынешнего сезона на правах свободного агента. В первые полгода экс-полузащитник мадридского «Реала» произвёл отличное впечатление на тренерский штаб, благодаря чему очень быстро заслужил новый контракт.

В нынешнем сезоне Иско отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 17 матчах чемпионата Испании.