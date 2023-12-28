Канселу — о де Йонге: «В нём есть что-то особенное»

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился комментарием о своём одноклубнике Френки де Йонге.

— Френки де Йонг, без сомнения, тот игрок, который удивил меня больше всех. Когда тренируешься с Френки или видишь, как он тренируется, понимаешь, что в нем действительно есть что-то особенное, — сказал Канселу в подкасте 1PARA1.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ближайший матч «Барселоны» пройдет 4 января — соперником станет «Лас-Пальмас». Старт поединка 19-го тура Ла Лиги запланирован на 23:30 по московскому времени.