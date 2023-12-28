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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канселу назвал своего кумира

28 Декабря 2023 • 16:04 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал о том, какой футболист является его кумиром.

Отметим, что контракт португальского игрока принадлежит «Манчестер Сити», а за «сине-гранатовых» он выступает на правах аренды.

«Моим самым большим кумиром всегда был Роналдиньо. Он был игроком, который больше всего меня мотивировал, когда я наблюдал за его игрой по телевизору. Это чистый талант, магия», — приводит слова Канселу Marca.

Напомним, Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. В составе каталонского клуба бразилец дважды признавался лучшим игроком мира по версии FIFA, а также в 2005 году выиграл «Золотой мяч».

Канселу: «Я всегда болел за «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
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