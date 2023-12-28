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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» планирует навести справки на игрока сборной Португалии

28 Декабря 2023 • 15:54 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению центра обороны. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, мадридский гранд в обозримом будущем планирует навести справки на защитника сборной Португалии Антониу Силву.

Ранее в прессе сообщалось, что «Бенфика» будет готова продать 20-летнего Антониу Силву только за большие деньги. Речь идёт о значительно более высоком ценнике, чем 45 миллионов евро, в которые игрока оценивает портал Transfermarkt.

В сезоне 2023/2024 Антониу Силва провёл за «Бенфику» 22 матча. В них защитник отметился одним голом.  

Добавим, что «Реал» сейчас располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной».

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Евро-Футбол.Ру,
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