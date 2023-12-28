Канселу: «Я всегда болел за «Барселону»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу признался, что всегда был поклонником каталонского клуба.

«Я всегда болел за «Барселону». Конечно, больше всего я следил за командой в ее золотую эпоху, начиная с 2008 года. Я вырос, наблюдая за игрой лучшей футбольной команды, «Барселоны» 2009 года, и многие из моих кумиров играли здесь. Так что адаптироваться было легко», — цитирует Канселу Marca.

Напомним, португальский футболист выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды, его контракт принадлежит «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Канселу провел 21 матч во всех турнирах, в которых стал автором трех забитых мячей и записал в свой актив два ассиста.