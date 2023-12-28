​Мбаппе выбрал новый клуб

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже принял решение по своему будущему. В известном испанском шоу El Chiringuito прозвучал инсайд – Мбаппе не будет продлевать контракт в Париже.

Журналист Рамон Альварес де Мон в ходе выпуска программы сообщил, что Мбаппе хочет перейти в «Реал». Стороны могут договориться о летнем переходе уже в начале 2024 года.

Стоит сказать, что действующее трудовое соглашение Килиана Мбаппе рассчитано до середины 2024 года. Это означает, что с января футболист будет иметь право свободно вести переговоры с другими клубами из-за рубежа и даже подписать с одним из них предварительный контракт на лето.

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