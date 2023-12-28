Силкин: «Захаряну пока тяжело в Испании»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился комментарием о российском полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Видно, что Арсену пока тяжело в Испании, но ему все еще нужно время. Парень он талантливый, должен раскрыться там. В «Динамо» Арсен был ключевым игроком, а в Испании ему нужно это доказать», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в следующем году хавбек прибавит и станет демонстрировать отличный футбол.

Захарян провел в футболке «Реал Сосьедада» 17 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт россиянина с басками рассчитан до 2029 года.