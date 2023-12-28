Оуэн рассказал, при каком условии Беллингем может выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн рассказал, при каком условии полузащитник Джуд Беллингем может выиграть «Золотой мяч». Отметим, что англичанин проводит дебютный сезон в составе «сливочных».

«Если Беллингем выиграет чемпионат Испании, Лигу чемпионов или чемпионат Европы, он может взять «Золотой мяч». Думаю, это было бы заслуженно», – цитирует Оуэна испанское издание Diario AS.

Напомним, Беллингем летом присоединился к «королевскому клубу» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. 20-летний полузащитник сейчас является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 13 голами и 2 результативными передачами в 16 матчах.