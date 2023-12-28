Судя по всему, Карло Анчелотти останется в «Реале» ещё на один сезон. Ряд источников говорят о том, что мадридский град предложит специалисту трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

Как отмечает TodoFichajes, «Реал» прописал в проекте контракта ту же зарплату, которая у Анчелотти имеется сейчас. Таким образом, повышать оклад итальянскому специалисту «сливочные» не планируют.

«Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы испанской Ла Лиги вместе с «Жироной». Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 3 января – против «Мальорки».