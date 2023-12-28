6 игроков на грани ухода из «Реала»

У ряда игроков мадридского «Реала» истекают контракты по завершении нынешнего сезона. Как сообщает портал Todofichajes, летом ряды «королевского» клуба могут покинуть шестеро футболистов.

«Реал» может расстаться со следующими исполнителями: Лукой Модричем, Тони Кроосом, Лукасом Васкесом, Кепой Аррисабалагой, Начо Фернандесом и Хоселу.

Ранее сообщалось об интересе к Модричу из Саудовской Аравии и МЛС. У Крооса есть вариант трудоустройства в итальянском чемпионате.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «Реал» с 45 очками занимает первое место.

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