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Чемпионат Испании. Ла Лига

6 игроков на грани ухода из «Реала»

28 Декабря 2023 • 12:48 Комментировать (1)

У ряда игроков мадридского «Реала» истекают контракты по завершении нынешнего сезона. Как сообщает портал Todofichajes, летом ряды «королевского» клуба могут покинуть шестеро футболистов.

«Реал» может расстаться со следующими исполнителями: Лукой Модричем, Тони Кроосом, Лукасом Васкесом, Кепой Аррисабалагой, Начо Фернандесом и Хоселу.

Ранее сообщалось об интересе к Модричу из Саудовской Аравии и МЛС. У Крооса есть вариант трудоустройства в итальянском чемпионате.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «Реал» с 45 очками занимает первое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Хоселу Начо Фернандес Лукас Васкес Кепа Аррисабалага ещё теги
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Cruyff
28 Декабря 2023 в 13:48
Начо Кросс и Васкес могли бы ещё принести пользу
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