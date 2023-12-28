«Барселона» выбрала трёх новичков - известны имена

Каталонская «Барселона» выбрала несколько целей на январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты портала 90min.

В сфере интересов «сине-гранатовых» находятся три футболиста. В линию нападения каталонцы собираются подписать вингера «Велеса» Джанлуку Престианни. На позицию правого защитника клуб хочет пригласить латераля «Жироны» Арнау Мартинеса. В среднюю линию «Барселоны» может быть куплен хавбек «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 баллов и находится на третьем месте в турнирной таблице.

Левандовски может остаться в «Барселоне», если выполнит условие клуба