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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбрала трёх новичков - известны имена

28 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать

Каталонская «Барселона» выбрала несколько целей на январское трансферное окно, об этом рапортуют журналисты портала 90min.

В сфере интересов «сине-гранатовых» находятся три футболиста. В линию нападения каталонцы собираются подписать вингера «Велеса» Джанлуку Престианни. На позицию правого защитника клуб хочет пригласить латераля «Жироны» Арнау Мартинеса. В среднюю линию «Барселоны» может быть куплен хавбек «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 баллов и находится на третьем месте в турнирной таблице.

Левандовски может остаться в «Барселоне», если выполнит условие клуба

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джовани Ло Чельсо арнау мартинес Джанлука Престианни трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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