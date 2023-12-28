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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый контракт Анчелотти с «Реалом» будет рассчитан ещё на один год

28 Декабря 2023 • 11:11 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти близок к продлению контракта со своим клубом. Напомним, действующее соглашение итальянского специалиста подходит к концу ближайшим летом.

По информации от DIario AS, руководство «королевского клуба» намерено предложить Анчелотти контракт ещё на один год. В мадридском «Реале» довольны работой Карло, но при этом тренеру не хотят предлагать долгосрочное соглашение.

Первый круг чемпионата Испании «Реал» закончил в качестве лидера. При этом у «Жироны» столько же очков, сколько у команды Карло Анчелотти. Вскоре «сливочные» сыграют в Суперкубке Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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