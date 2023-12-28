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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» может купить украинского нападающего

28 Декабря 2023 • 09:38 Комментировать

Украинский центрфорвард Артём Довбик, выступающий за «Жирону», может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По сообщениям Objetivo.Atletico, в подписании нападающего заинтересован мадридский «Атлетико».

Довбик перешел в «Жирону» минувшим летом за 7,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Артём является одним из лучших бомбардиров. На его счету 11 забитых мячей в 17 встречах.

Срок действующего трудового соглашения между нападающим и «Жироной» рассчитан до середины 2028 года. Рыночная стоимость 26-летнего голеадора оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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