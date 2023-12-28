Левандовски может остаться в «Барселоне», если выполнит условие клуба

Польский центрфорвард Роберт Левандовски, который неудачно провел первую половину сезона, может остаться в каталонской «Барселоне», несмотря на слухи о возможном трансфере в январе.
Как информирует Sport.es, руководство «сине-гранатовых» готово сохранить бомбардира, если игрок согласится на сокращение заработной платы. Клуб находится в непростом финансовом положении и хочет уменьшить денежные расходы при помощи Левандовски.
Роберт выступает за «Барселону» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость поляка – 20 миллионов евро.
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