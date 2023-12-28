Гризманн высказался о перспективах «Атлетико» в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что думает о шансах команды добиться успеха в текущем сезоне.

«Матрасники» занимают третью строчку в Ла Лиге после 18 туров, на семь очков отставая от мадридского «Реала» и «Жироны». В 1/8 финала Лиги чемпионов коллектив Диего Симеоне встретится с миланским «Интером».

«Я хочу побороться за трофеи с «Атлетико», сделаю для этого всё возможное. В Лиге чемпионов нас ждёт «Интер» – очень непростой соперник, похожий на нас стилем игры. Что касается Ла Лиги, то нам нужно быть как можно ближе к вершине до самого конца – и тогда возможно что угодно», – сказал в интервью AS 32-летний француз.