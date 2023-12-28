​Болельщики «Барселоны» разочаровались в Кунде

Жюль Кунде надоел болельщикам каталонской «Барселоны» и они не хотят видеть его в команде. Совершивший немало ошибок француз выиграл с солидным преимуществом голосование по поводу игрока, которого следует продать уже в январе. За него проголосовали сорок процентов опрошенных.

За ним идет Эрик Гарсия, который набрал 32 процента голосов. Третий - Андреас Кристенсен с семнадцатью процентами голосов. Пятерку замыкают Иньиго Мартинес (8%) и Рональд Араухо (3%). К Левандовски доверие пока что сохраняется, несмотря на его резко упавший КПД.

Напомним, что Жюль Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года.