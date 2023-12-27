Хулиан Араухо не сыграет с «Барселоной» из-за пункта в арендном договоре

Правый защитник «Лас-Пальмаса» Хулиан Араухо не сможет помочь своей команде в матче против «Барселоны».

Мексиканский футболист перебрался в «Лас-Пальмас» из каталонского клуба в августе нынешнего года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. 4 января команда Хулиана Араухо сыграет против «сине-гранатовых», однако 22-летнему латералю не разрешено играть против «Барселоны» – такое условие прописано в арендном договоре, докладывает Marca. Таким образом, «Лас-Пальмас» будет вынужден обходиться без одного из важных игроков в предстоящей встрече Ла Лиги.

В активе Хулиана Араухо один забитый мяч в 16 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.