​«Реал» запрещает фанатам печатать фамилии Мбаппе и Холанна на футболках

Слухи продолжают связывать «Реал» со звёздными форвардами – с Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити». Ожидается, что один из них – а то и оба – в 2024 году окажутся в Мадриде.

Любопытно, что «Реал» запретил своим фанатам в клубном магазине печатать на футболках фамилии Мбаппе и Холанна. Об этом информирует SER Deportivos.

Отмечается, что «Реал» не печатает фамилии игроков других команд, поскольку у клуба могут возникнуть проблемы с медиаправами. При этом запросы на такие футболки есть – фанаты уже сейчас хотят покупать футболки с фамилиями Мбаппе или Холанна.

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