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​Винисиус обидел фанатов «Реала»

27 Декабря 2023 • 22:54 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор воспользовался рождественской паузой для того, чтобы слетать... в США, а не в родную Бразилию. Причина - встреча с кумиром, баскетболистом Джеймсом Леброном, и просмотр его матча - между «Лейкерс» и «Селтикс», такая же классика НБА, как и матчи «Реала» с «Барселоной».

На радостях Винисиус даже подарил Леброну футболку со своим автографом - но, внимание, это оказалась не футболка «Реала», а футболка бразильской сборной. И это не совсем понравилось фанатам мадридского клуба, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Реал Мадрид Сборная Бразилии Винисиус Жуниор ещё теги
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