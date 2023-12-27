​Винисиус обидел фанатов «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор воспользовался рождественской паузой для того, чтобы слетать... в США, а не в родную Бразилию. Причина - встреча с кумиром, баскетболистом Джеймсом Леброном, и просмотр его матча - между «Лейкерс» и «Селтикс», такая же классика НБА, как и матчи «Реала» с «Барселоной».

На радостях Винисиус даже подарил Леброну футболку со своим автографом - но, внимание, это оказалась не футболка «Реала», а футболка бразильской сборной. И это не совсем понравилось фанатам мадридского клуба, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.