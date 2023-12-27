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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» усилился игроком сборной США официально

27 Декабря 2023 • 22:36 Комментировать

Испанский «Бетис» официально подписал Джонни Кардозо, рапортуют соцсети севильцев. Этот 22-летний центральный полузащитник является игроком национальной сборной США.

С 2020 года на взрослом уровне Кардозо выступал за бразильский «Интернасьонал», его родной клуб. Имеет двойное гражданство – США и Бразилии, родился в Штатах.

Основная позиция Джонни – центральный полузащитник, однако молодой игрок может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке.

Transfermarkt оценивает новичка «Бетиса» в 7 млн евро.

«Бетис» после 18 туров чемпионата Испании идёт на седьмой строчке. У клуба в активе 28 набранных баллов.

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