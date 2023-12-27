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Чемпионат Испании. Ла Лига

Браим Диас — лучший игрок «Реала» в декабре официально

27 Декабря 2023 • 20:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас признан лучшим игроком команды по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

В декабре 24-летний футболист провел пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной голевой передачи.

«Реал» является лидером Ла Лиги, имея в копилке 45 очков после 18 сыгранных туров. Стоит сказать, что на второй позиции идет «Жирона», в активе которого столько же баллов.

3 января «Реал» примет на своем стадионе «Мальорку». Начало встречи 19-го тура чемпионата Испании запланировано на 21:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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