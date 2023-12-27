​Защитник «Реала» Начо дисквалифицирован на один матч

В последнем матче 2023 года «Реал» с минимальным счётом 1:0 обыграл на выезде «Алавес». Победный гол команда Карло Анчелотти забила в концовке – отличился Лукас Васкес. Любопытно, что «сливочные» забили в численном меньшинстве – на 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник Начо.

Комитет по проведению соревнований вынес решение – Начо дисквалифицирован на один матч Ла Лиги. Об этом информирует El Partidazo de COPE.

Таким образом, Начо пропустит только ближайший матч «Реала» в Ла Лиге против «Мальорки». Команды сыграют в следующую среду, 3 января.