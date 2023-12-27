​«Реал» ждёт конкретики от Мбаппе

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе остаётся на радаре «Реала». Поговаривают, что мадридский клуб уже в январе постарается договориться с Мбаппе о летнем переезде в Мадрид на правах свободного агента.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в «Реале» хотят, чтобы Мбаппе принял конкретное решение по своему будущему.

Ранее появлялась информация о том, что если Мбаппе до конца января не даст положительный ответ, то «Реал» переключится на других игроков.

Поскольку действующий контракт Килиана Мбаппе истекает в конце июня 2024 года, с января 25-летний игрок сможет вести переговоры с иностранными клубами и даже заключить с одним из них предварительный контракт.

«Реал» готовит документы по Мбаппе