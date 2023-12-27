«Хетафе» близок к трансферу бывшего полузащитника «Барселоны»

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Илайкс Мориба близок к тому, чтобы подписать контракт с другой командой из испанской Ла Лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, 20-летний гвинеец вскоре перейдёт в «Хетафе».

Напомним, что летом 2021 года Мориба покинул «Барселону» и за 16 миллионов евро перебрался в «РБ Лейпциг», где полностью провалился. Прошлый сезон футболист провёл на правах аренды за «Валенсию», в составе которой не смог себя хорошо проявить.

«Хетафе» арендует Мориба с правом выкупа. Контракт игрока с «РБ Лейпцигом» действует до июля 2026 года. Гвинеец в этом сезоне не провёл ни одного матча в Бундеслиге.