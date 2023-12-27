Роке: «Моя мечта стала реальностью, хочу забить много голов за «Барселону»

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке поделился ожиданиями от выступлений за команду Хави Эрнандеса. Напомним, в январе 18-летний бразилец должен дебютировать за «сине-гранатовых».

«Моя мечта стала реальностью. Я прибыл сюда для того, чтобы учиться у своих одноклубников и забивать много голов за «Барселону». Мне не терпится начать играть за команду», – сказал Роке на пресс-конференции.

«Барселона» летом заплатила за Роке 40 миллионов евро. При этом молодой футболист присоединился к команде только сегодня, ведь «сине-гранатовые» оставили Витора в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.