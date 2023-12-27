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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманн рассказал, где хочет поиграть

27 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз признался, что хотел бы поиграть в МЛС.

«За пределами Европы я хотел бы поиграть в МЛС. Я всегда это признавал», - сказал Гризманн, чьи слова приводит издание AS.

Стоит сказать, что в МЛС в настоящий момент выступает ряд звёздных игроков. Так, например, за «Интер Майами» играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Антуану Гризманну весной исполнится 33 года, его действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до конца сезона 2025/2026. В нынешнем сезоне француз провёл 24 матча, в которых забил 16 голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн МЛС ещё теги
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