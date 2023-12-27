​«Барселона» сообщила условия контракта Роке

В среду «Барселона» сообщила о приезде в Каталонию нападающего Витора Роке – бразилец вот-вот приступит к тренировкам с командой. В пресс-релизе «сине-гранатовых» отмечается, что контракт Роке с клубом рассчитан до конца июня 2031 года. В нём прописана опция выкупа в 500 миллионов евро.

Напомним, что трансфер Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» должен был состояться летом, но гранд испанской Ла Лиги решил ускорить процесс.

«Барселона» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда проведёт 4 января – против «Лас-Пальмаса» на выезде.