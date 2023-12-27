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Экс-игрок «Реала» Манолин сравнил Беллингема и ди Стефано

27 Декабря 2023 • 14:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Бывший игрок мадридского «Реала» Манолин сравнил полузащитника «королевского» клуба Джуда Беллингема с легендой Альфредо ди Стефано.

«Беллингем не играет нападающим, он играет из глубины, как Альфредо. Но Альфредо играл, прося мяч у вратаря, разводя его еще из большей глубины. В Беллингеме есть черты ди Стефано. Наполовину художник, наполовину воин», - приводит слова двукратного победителя Лиги чемпионов The Athletic.

Беллингем присоединился к «Реалу» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 20-летний англичанин забил 17 голов при пяти ассистах в 21 матче в рамках всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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