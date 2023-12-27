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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витор Роке прилетел в Барселону

27 Декабря 2023 • 12:39 Комментировать

18-летний форвард Витор Роке вскоре присоединится к «Барселоне». Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», нападающий прибыл в столицу Каталонии.

Изначально «Барселона» планировала подписать Роке летом 2024 года, однако из-за травмы полузащитника Педри каталонцы решили оформить сделку зимой.

В нынешнем сезоне Витор провел 45 поединков за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». Форвард отметился 21 голом.

После 18 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от лидирующего «Реала» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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