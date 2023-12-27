Витор Роке прилетел в Барселону

18-летний форвард Витор Роке вскоре присоединится к «Барселоне». Как сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых», нападающий прибыл в столицу Каталонии.

Изначально «Барселона» планировала подписать Роке летом 2024 года, однако из-за травмы полузащитника Педри каталонцы решили оформить сделку зимой.

В нынешнем сезоне Витор провел 45 поединков за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». Форвард отметился 21 голом.

После 18 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 38 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от лидирующего «Реала» на семь баллов.