Кроос останется в «Реале» при одном условии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выдвинул руководству условие, при котором останется в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, действующий договор немца с командой Карло Анчелотти заканчивается в конце кампании.

По информации от журналиста Хави Эрраеса, полузащитник согласится подписать новый контракт при том условии, если руководство гарантирует ему важную роль на следующий сезон. Напомним, ранее Кроос задумывался над завершением карьеры в конце сезона.

Тони в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и шестью результативными передачами.