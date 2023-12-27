Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос останется в «Реале» при одном условии

27 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос выдвинул руководству условие, при котором останется в «королевском клубе» на следующий сезон. Напомним, действующий договор немца с командой Карло Анчелотти заканчивается в конце кампании.

По информации от журналиста Хави Эрраеса, полузащитник согласится подписать новый контракт при том условии, если руководство гарантирует ему важную роль на следующий сезон. Напомним, ранее Кроос задумывался над завершением карьеры в конце сезона.

Тони в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

Новости по матчу

Сегодня, 27 Декабря
14:14
Экс-игрок «Реала» Манолин сравнил Беллингема и ди Стефано
12:08
Кроос останется в «Реале» при одном условии
11:50
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
26 Декабря
16:29
Рюдигер: «В детстве мы с семьёй иногда не знали, будет ли у нас еда на следующий день»
14:35
Анчелотти ещё не решил, кто будет основным вратарём «Реала» в начале года
12:51
Трансфер Гутьерреса не входит в планы «Реала»
11:39
Тренер «Хетафе» Бордалас ответил, по силам ли Гринвуду однажды оказаться в «Реале» или «Барселоне»
25 Декабря
14:56
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
14:52
«Реал» хочет поскорее продлить контракт с Кроосом
12:40
Модрич сам будет решать, оставаться ли ему в «Реале» ещё на сезон 1
12:27
«Реал» продолжает изучать кандидатуру Ренана
12:18
«Реал» активно следит за Гутьерресом
11:35
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
01:12
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии» 1
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:43
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06
«Реал» принял решение по Марину
14:31
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
11:09
Эндрик: «Я никого не боюсь»
23 Декабря
17:28
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
15:22
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана 1
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
22 Декабря
17:06
Беллингем вошёл в тройку самых дорогих футболистов планеты
16:53
Стало известно, когда Родриго вернётся на поле
03:25
Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 5
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 5
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
14:14 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Манолин сравнил Беллингема и ди Стефано
12:39 · Испания. Ла Лига
Витор Роке прилетел в Барселону
12:08 · Испания. Ла Лига
Кроос останется в «Реале» при одном условии
12:07 · Испания. Ла Лига
Рондон может перейти в испанский клуб
11:50 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: «Кейн и Беллингем отлично играют за свои клубы, это идёт на пользу сборной»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал 100 миллионов евро за нападающего «Реала»
10:44 · Испания. Ла Лига
Гризманн готов играть только за один европейский клуб
10:04 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян улетел в Россию
04:27 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо хочет видеть в «Байере» воспитанника «Реала»
04:16 · Англия. Премьер-лига
Семеду: «Играть с Месси очень легко»
03:44 · Испания. Ла Лига
Травма Педри может оказаться более серьёзной, чем предполагалось
00:47 · Италия. Серия А
«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по де Паулю
00:11 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» впечатлены игрой Гринвуда 1 слухи
26 Декабря
23:37 · Испания. Ла Лига
Гризманн хочет обсудить с «Атлетико» условия своего контракта
22:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье в январе слухи
Все новости
Рекомендуем